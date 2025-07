國民黨投書日媒：賴發動民粹恐動搖區域安全

國民黨中央黨部。(中評社 資料照) 中評社台北7月22日電/中國國民黨首篇反惡罷的英文投書22日刊登於日本媒體《日經亞洲》(Nikkei Asia),投書提到儘管罷免制度獲得憲政保障,但已被嚴重扭曲,淪為民進黨政治報復的工具,並警告賴清德發動民粹、報復政治恐動搖區域安全。



國民黨新聞稿指出,國際部助理主任須予謙以“台灣的民粹主義過度擴張正日益成為區域安全的風險”(Populist overreach in Taiwan is a growing risk for regional security)為題,分析大罷免對台灣民主和區域政治帶來的影響。《日經亞洲》特別以“賴清德必須離開內部衝突加劇與報復式政治的道路”(Lai must turn from the path of intensified internal conflict, political vendettas)為副標題,顯示“賴政府”選擇極端化、民粹化、報復政治的現狀已逐漸受到區域與國際友人關注,政府必須有所警惕。



國民黨強調,投書提到台灣高達26名國民黨“立委”面臨罷免,儘管罷免制度獲得憲政保障,但已被嚴重扭曲,淪為民主進步黨政治報復的工具。賴清德一方面迎合黨內激進派系,放任政治清算;另一方面忽視美國及區域盟友對於台灣能源政策失控、能源安全問題的強烈憂心,這都將導致台灣與國際社會漸行漸遠。



國民黨指出,投書提及當區域國家同樣面對國內外的相似挑戰,選擇積極溝通爭取內部團結與國際支持,“賴政府”卻走向相反的道路。執政黨以行政、司法手段強化內部政治鬥爭,包括國民黨位於台北、新北、台中、台南、高雄等地黨部遭受政治性的檢調搜索,黨工遭拘押、選務物資遭扣押,引發民眾對司法濫權的高度質疑。此外,投書特別點名罷免行動背後推手曹興誠,其曾主張兩岸和平統一,甚至放棄“中華民國國籍”,現在卻激烈主張“台灣獨立”,使得這場罷免運動的動機更加受到質疑,進一步突顯其政治報復性質。



國民黨強調,不像過去會壓制壓制黨內激進派的蔡英文、陳水扁,賴清德縱容黨內極端派主導政治進程,導致“青鳥行動”等激進公民團體激化社會對立,甚至在集會過程試圖闖進“立法院”,讓台灣民主走向極化與動盪。投書警告,若民進黨成功透過罷免奪回“國會”多數席次,將進一步削弱內部民主制衡,造成美國、日本等民主盟友與台灣政府難以溝通,特別是能源政策上的歧見,可能重創台灣能源韌性,影響“國防”安全。



國民黨指出,台灣正站在歷史的十字路口,賴清德面臨關鍵選擇:持續推動民粹與報復政治?還是轉向和解、強化民主韌性,才能真正維繫國際信任與“國內”穩定?投書也呼籲國際社會密切關注此次罷免選舉的結果,因為這不僅是台灣內部政治的抉擇,更攸關東亞整體區域安全與民主價值的未來。