柯文哲喊被關得莫名奇妙　籲檢方別像網軍

京華城案，柯文哲22日籲檢察官別像“網軍”爭輸贏，並自嘲在看守所已換7室友。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／台北地院22日審理京華城案，傳喚前台北市都發局科長楊智盛作證。台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲表示，京華城案送都市計劃委員會研議後，他就沒在管，都委會也非任何人可以操控。至今證無任何公務員說京華城案程序違法，他被關得莫名奇妙，在看守所裡已經換了7個室友，“關這麼久的，很少耶”！



另外，中國國民黨籍台北市議員應曉薇則強調，她身為民意代表本來就該好好監督案子，至今“我已經換了15個室友”。



根據《中時新聞網》報導，柯文哲表示，他知道京華城案送都委會研議後，他就沒在管該案，尤其當時正逢新冠肺炎疫情最嚴重期間。他被羈押至今，他已經換了7個室友“關這麼久的，很少耶”！京華城案是個案不是通案，是參考都市更新案，但並非都更案，是陳情案。是自提細部計劃申請的，這是人民的權益。



柯文哲強調，都委會是獨立機構，都委會委員不是由市長決定，並非任何人可以操控，因為他當時設計了一套非常複雜的制度。且除了社子島開發案，一般案件都委會都採共識決，長期以來都如此運作。



柯文哲說，京華城案傳喚這麼多公務員，至今沒有一個公務員表示京華城案程序有違法。京華城案依都市計劃法第24條提出申請，並非2020年才提出，早在前都發局長林洲民、前台北市副市長林欽榮任內就提過，不是換了副市長才送的。他強調，他被關得莫名其妙，反正還有人來作證，慢慢就會把事情搞清楚。



針對檢察官質疑，有市長室秘書打電話給都發局秘書，再告知楊智盛，說應曉薇顧問吳順民在北市府樓下等待柯文哲決行京華城公告公展。柯說，這應該都要查清楚到底是誰，因為起訴書寫的都是市長指示，“我跟你保證案子進度我都不知道，怎麼指示”？柯並提醒檢察官，社會的公平正義才是司法的目的，不要把訴訟輸贏當目的，不然就跟網軍一樣。



至於被檢察官質疑“頻繁關切京華城案”的應曉薇則強調，她身為民意代表，本來就有監督案件的義務，若她不認真，就不配做市議員。



應曉薇表示，她當了這麼久的市議員，認為黃景茂是她看過最好的都發局長，每次看到他開口笑的皮鞋“我都快昏倒了”。她說，雖然柯文哲脾氣不好，但柯有他的理想，她還回應柯的“7個室友”說法，表示“我已經換了15個室友”。