柯P臉書發文怒嗆檢察官　根本鬼扯

柯文哲臉書砲轟檢察官林俊言。（照:柯文哲臉書） 中評社台北7月22日電／台北地方法院今天繼續審理京華城案，傳喚時任北市府都發局都市規劃科科長、現任總工程司楊智盛作證。而柯文哲臉書再度發文，怒嗆檢察官林俊言自己認了“細部計劃可以給容積獎勵”，所以北檢指控公務員明知違法而為之，“根本是鬼扯”​。



​柯文哲臉書表示，林俊言在傳喚楊智盛時提到，細部計劃可不可以給容積獎勵時，林俊言自己稱“先說結論，我認為可以，但哪些可以給、哪些不可以，是屬於機關職權”，讓貼文怒批。也就是現在北檢一票公訴檢察官在起訴書裡列舉柯文哲等人涉犯圖利罪，指控公務員明知細部計劃“不可以給容積獎勵”，是“明知違法而為之”根本是鬼扯。



內容提到，楊智盛證稱“是由柯文哲市長蓋章決行送研議與公展”，但送公展錯了嗎？楊智盛又說“監察院”希望我們應該不論如何都要讓它送都委會去審議，我們就要參酌，遵照“監察院”的意見來處理”，換言之，是過去做錯了，不能繼續錯下去，柯文哲依照市民陳情、“監察院”意見蓋章決行，到底犯了什麼罪？



臉書內容表示，楊智盛的證詞更證明北市府不是一言堂，針對京華城案還在訴訟期間能否送研議、進行公展，都發局各科室間本有不同意見，但也都讓大家開放陳述，最後依照“監察院”糾正函，送公展“透過公開透明程序議決”。



臉書內容說，楊智盛提到，當時副秘書長李得全確實有不同意見並退過公文，但他也證稱“副秘常常退文”，至於他向李得全報告“若有不同意見應該向上呈報，而不是向下退文，給公務員壓力”，指的是都發局內已經過數次專案會議、討論，府級有方向，也逐漸形成共識。



內文還提及，至於他向李得全提到“市長室在催公文，吳順民在樓下等”的說法，則是聽當時局長室王姓秘書的轉述，按常理，他並不會再去確認市長室是否真有指示，更不知道是不是柯文哲所指示。



最後是今日上午庭訊，柯文哲臉書歸結4點結論。首先是林俊言檢察官認了！按都市計劃24條，可以給容積獎勵！其次為京華城案依法送研議、公展、交都委會獨立審查，現行制度就是要尊重都委會；第三是送公展是按照“監察院”糾正函辦理；第四為市長室是否真有人在催公文？楊智盛無法確認。