藍軍一姐拚了！盧秀燕請假衝刺反罷免

盧秀燕與藍委黃健豪合體車隊掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月22日電（記者 方敬為）大罷免726投開票倒數計時，國民黨籍台中市長盧秀燕22日晚間宣布，將在23日下午起請假投入力拚反罷免，全力助台中市籍藍委衝刺催出不同意罷免票。台中的罷免結果攸關盧秀燕的政治發展，盧秀燕大動作投入反罷免工作，重視程度可見一斑。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，國民黨近期展開反罷免衝刺，積極號召支持者投下不同意罷免票，全力催高投票率，藍營大咖啟動跨區域站台，其中，被稱為“藍營一姐”的盧秀燕動態備受關注，由於盧被視為2028大選熱門人選，並被勸進角逐黨主席，在反罷免的行動上必然得有所表現。



盧秀燕近期運用公餘時間全台跑透透替藍委站台，最後一周選擇回防本命區台中市，22日晚間宣布，將請假投入反罷免，23日下午起一路到25日止，將在大台中地區替列入首波罷免投票名單的藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋輪番助陣。



根據站台行程安排，盧秀燕將在23日下午先與羅廷瑋車隊掃街，晚間在出席問政說明會；24日從早到晚分別與3位藍委合體車隊掃街；25日也全天安排站台活動，並將出席在府前凱達格蘭大道舉辦的“反惡罷選前之夜”造勢，力拼催出不同意罷免票。