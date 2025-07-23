陳文甲：日本自民黨群龍無首　石破茂難整合

開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲。（中評社 資料照） 中評社高雄7月23日電（記者 蔣繼平）日本參議院選舉結果21日揭曉，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟未能獲得過半數議席。台灣開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社訪問分析，隨著日本首相石破茂在參院選舉吞敗，代表“平衡務實”失去支持，外交路線將調整為“聯美制中選擇性接觸”，經濟上將採取“雙軌調整”策略，非單純中、美選邊，台海戰爭角色上，若由更親美的政權上台，對台戰略協調將更趨明確。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問。



日本政局改變，石破茂是否有機會守住不下台？



陳文甲表示，參院改選自民黨慘敗後，石破茂雖以“國政穩定”與“災害風險”為由拒絕辭職，但從政權正當性、黨內態勢與民意基礎觀之，石破續任已陷入險境。首先是，執政聯盟僅得47席，未達過半所需的50席，且參、眾議院雙重跛腳，施政困難。其次是，黨內麻生太郎已率先逼宮，釋放保守派重奪主導權的訊號；再者是，石破原屬自民改革邊緣派，缺乏派閥支撐，與岸田、麻生等主流派系關係冷淡，加上選後群龍無首，更喪失整合能力；最後是，日本輿論對石破信任度持續下探，內閣支持率跌破兩成，進一步削弱政治續航力。



所以，陳文甲表示，石破茂若無法提出一套具體的“挽敗轉型”策略，如跨黨議題型聯合施政或內閣改組，恐將被黨內輿情與媒體壓力迫退；縱然短期堅守職位，但“後石破時代”的政治氛圍已逐步成形，日本政局重整難以避免。



未來會如何影響日本的外交路線？挑戰者會走回親美反華的路線嗎？



陳文甲表示，隨著石破茂敗選，象徵其“平衡務實”的外交路線失去黨內支持與民意授權，未來若由高市早苗、小林鷹之等保守鷹派接班，自民黨外交政策勢必右傾重整，回歸安倍時代的“價值同盟”與“印太安全鏈”主軸。檢視石破茂對中國政策溫和，未明確應對中國“軍事威脅與經濟脅迫”，導致保守選民失望，並被貼上“對中軟弱”標籤；反觀新興政黨如參政黨與維新會，則以強調主權、安全與“日本人優先”訴求獲得席次，對主流政黨構成路線壓力。