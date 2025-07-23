陳文甲：俄烏戰爭大國各打算盤　變消耗對抗

開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲。（中評社 資料照） 中評社高雄7月23日電（記者 蔣繼平）俄烏即將展開新一輪和談。開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社訪問分析，特朗普上週給俄烏戰爭50天時間，對俄較為有利，對烏卻構成壓力；澤倫斯基主動釋出談判意願，恐淪為姿態外交，普京將等待更有利時機。特朗普丟出要給俄100%的關稅報復，反而會有損美國。他認為，各自如意算盤不同但彼此制衡，戰爭僵局短期難解，恐演成長期消耗戰與代理對抗新常態。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授、印太戰略智庫特別顧問，專長為國際時事評論、國際關係研究、“國安”戰略研究。



俄烏戰爭開打三年未歇，特朗普上週說給50天的期限，對誰有利？



陳文甲表示，特朗普所提“50天內停戰”的時間表，看似展現斷然處置的談判姿態，實際上是一種政治意圖，就是向俄羅斯暗示必須回歸國際體系的窗口，同時也對烏克蘭施壓，限縮其戰略空間。因為對俄羅斯而言，這是爭取停火、鞏固戰果的良機；也是這場“消耗戰與持久戰”的轉折點。



陳文甲表示，而對烏克蘭來說，若在兵力劣勢、領土未收復情況下妥協，恐導致戰略失敗與內部政權正當性危機。所以，50天期限對俄國較為有利，而對烏國卻構成壓力，而特朗普則藉此強化“我能止戰”的戰場主控優勢，並符合“美國優先”論述。



澤倫斯基向俄國提議下週展開新和平談判，俄國會理嗎？



陳文甲表示，俄羅斯是否接受談判，須觀察兩因素：一是戰場局勢，二是國際壓力。因為在戰場局勢方面，近期俄軍在東部戰線取得進展，而處於戰略優勢，所以普京傾向以軍事壓力逼迫烏方讓步，並不急於談判。在國際壓力方面，特朗普拋出“停戰期限論”與歐洲對援烏疲乏，使俄方認為時間站在自己這邊；而澤倫斯基主動釋出談判意願，意在穩定國際援助與緩和國內輿論壓力，但若無實質條件與美歐支持，恐淪為姿態外交。所以，從戰略角度看來，普京將等待更有利時機，要求澤倫斯基承認現實戰果，而不致立即接招與正面回應。



特朗普要給俄羅斯100%的關稅報復，與俄羅斯有貿易交易的國家也要連坐，受到次級制裁。這招是否有用？



陳文甲表示，特朗普的極限關稅與次級制裁政策，雖具短期政治震撼效果，但在戰略效益有限。首先是，俄羅斯與西方貿易已大幅萎縮，目前主要依賴中、印、土等非西方經濟體，對美關稅威脅已大幅鈍化；其次是，美國若對俄貿易往來的第三國施加制裁，會牽連到全球能源與農糧供應鏈，引發盟友反彈，尤其歐洲與新興國家恐不願配合；最後是，除非能形成全面多邊經濟封鎖，否則這招恐淪為美國單邊舉措，加速全球分裂與去美元化趨勢。



因此，陳文甲表示，特朗普此舉在戰略上難以孤立俄國，反倒可能削弱美國國際金融制裁的公信力。



特朗普對烏軍援方案：由歐洲盟國捐出武器，美國再出售新武器補足其軍備。北約會買單嗎？



陳文甲表示，此方案實質為“軍事產業主導外交”的典型，既轉移美國援烏壓力，又促進國防出口；而對歐洲而言，短期內可清空庫存與更新裝備，看似符合國防現代化需求，但背後問題甚多。其一是，歐洲軍備本就不足，若依賴美國補貨將加深對美依賴；其二是，美國售價高、交期長，恐不符歐洲戰時需求；其三是，歐洲戰略自主訴求日增，此案將引發法、德對美國主導的不滿。



因此，陳文甲表示，儘管有波蘭、波羅的海國等北約成員的支持，但整體北約內部對此方案接受度有限，除非透過協調機制調整細節，否則難以全面推行。



俄烏戰爭，美俄歐在背後各想什麼如意算盤？



陳文甲表示，美國在俄烏戰爭中的核心戰略是削弱俄羅斯、鞏固北約並鞏固對歐洲的安全主導地位，同時發展軍工產業與金融制裁體系，擴張戰略影響力。因此，特朗普雖主張“止戰”，但底層邏輯仍是美國優先與軍事自主；而普京則藉戰爭強化國內民族主義、壓制反對聲音，並試圖重建俄國勢力範圍與多極世界秩序；而對歐洲，戰爭是一場戰略覺醒，既暴露對美依賴，也推動戰略自主，但同時陷入能源危機與軍備壓力，內部矛盾加劇。



陳文甲表示，所以三方如意算盤不同，但彼此制衡，戰爭僵局短期難解，恐演變為長期的“消耗戰與代理對抗”新常態。