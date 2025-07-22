邀韓國瑜新竹車掃　高虹安：全面街頭熱戰

“立法院長”韓國瑜22日陪同新竹市長高虹安車隊掃街催票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月22日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜22日到新竹市陪停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐車隊掃街，這是韓國瑜繼20日到新竹市為兩人站台助講後，3天來第2度到新竹市再陪兩人車隊掃街，全力催票。高虹安在車掃前受訪表示，距離罷免投票日僅剩4天，將全面啟動街頭熱戰模式。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



高虹安指出，她非常高興可以再度邀請韓國瑜來到新竹市陪同一起車隊掃街，現在距離投票日也只剩下4天，她已全面進入街頭熱戰的情況，很高興很多縣市長、韓國瑜院長都能夠親自來到新竹市來陪她一起向市民朋友懇託。



高虹安提到，希望透過韓院長再度到新竹市來，能夠讓更多市民朋友知道，這星期六即將有一場攸關新竹市民非常重要未來的關鍵投票，希望大家都能夠站出來，出門投下不同意罷免票。



高虹安強調，如果說新竹市長被罷免的話，將會由民進黨執政的“中央”來指派代理人，如果說指派的代理人，可能會是聽從民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，或聽從黨意的新竹市長，希望大家都能夠正視這個問題，也一定要站出來投票，也要幫忙拉票。