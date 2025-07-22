韓國瑜力挺學弟　鄭正鈐：罷免不是為了民主

“立法院長”韓國瑜22日陪同藍委鄭正鈐和新竹市長高虹安車隊掃街催票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月22日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜22日到新竹市陪停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐車隊掃街，這是韓國瑜繼20日到新竹市為兩人站台助講後，3天來第2度到新竹市再陪兩人車隊掃街，全力催票。鄭正鈐在車掃前受訪強調，這場罷免的真正本質，不是為了民主，而是為了報復。



韓國瑜和鄭正鈐相差12歲，兩人都是政治大學東亞研究所碩士畢業，有學長與學弟的關係。鄭正鈐此次若遭罷免成功，將於8月1日公告罷免結果的3個月內進行補選。



鄭正鈐表示，韓國瑜自2020年以來便陪著他一路走過來，重情重義讓他非常感恩。他也感謝國民黨新竹市議會黨團總召陳慶鈴及國民黨及新竹市議員蕭志潔、張祖琰、段孝芳、黃美慧、吳旭豐、徐美惠等議員，多日來陪同掃街、站路口向市民一一致意。



鄭正鈐指出，自從民進黨“立法院”黨團總召柯建銘陣營發動這場惡意罷免以來，抹黑、造謠、抹紅的手段層出不窮，對於這些不實指控，他已依法提告、捍衛清白。他強調，選民千萬不要被民進黨這些惡質手段所蒙蔽，要看清楚這場罷免的真正本質，不是為了民主，而是為了報復。所以7月26日一定要出門投下不同意罷免，一起守護正義、拒絕惡罷。