中評鏡頭：韓國瑜陪高虹安掃街　官員也瘋狂

“立法院長”韓國瑜22日陪同新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐車隊掃街催票。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜22日到新竹市陪停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐車隊掃街，這是韓國瑜繼20日到新竹市為兩人站台助講後，3天來第2度到新竹市陪兩人車隊掃街，全力催票抗罷。



韓國瑜所到之處受到民眾熱情歡迎，就連新竹市府官員也瘋狂，利用下班時間熱情追星。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、民眾黨籍邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



韓國瑜22日下午到新竹市陪同高虹安、鄭正鈐車隊掃街，當車隊繞了新竹市一大圈再次返回新竹市區時，已是下午超過5點的下班時間，新竹市文化局長王翔郁騎著機車跟在車隊旁瘋狂追星，新竹市民政處長施淑婷也跟著新竹市府市長室一群幕僚站在新竹市府前熱情揮手歡迎車隊經過。



高虹安有了韓國瑜陪同車掃加持，看起來心情也似乎放鬆不少，約1.5小時的車隊掃街過程，高虹安都拿著麥克風熱情催票，並不斷告訴沿途民眾，站在她身旁的是真正的“立法院長”韓國瑜本尊，而不是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘。