李世暉：石破茂失勢　美對日影響力越來越大

台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月24日電（記者 鄭羿菲）日本參議員選舉，自民黨聯盟失利，對外關係如何變化？台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉接受中評社訪問表示，日本首相石破茂上台傾向對中友好，但權力穩固時沒辦法做出成績，現在政權不穩，短期內日本的外交路線會被拉回日美合作對抗中國基調，美國對日本影響力會越來越大。



日本《每日新聞》23日上午報導，日本首相石破茂今天向周遭人士傳達，將在自民黨8月參議院選舉總結會議後，表明辭職意向。石破茂23日下午與自民黨最高顧問麻生太郎、副總裁菅義偉，以及前首相岸田文雄會談。會後受訪否認外傳他即將辭職的消息，並再次表明有意續任，理由是為了加速處理當前的政策課題，不能讓國政空轉。



對於日本的變局，李世暉說，日中關係不見得會惡化，因為中國不會放太多心力去看可能會下台的石破茂，而是看下一任日本首相人選的對中態度如何，但原本上半年中國在討論的對日友好措施，如加速中日韓FTA等，可能會暫緩，再看日本政局如何演變。而美國對日本的影響力會越來越大。



日本7月20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟獲得47席，未能跨越過半50席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



李世暉為日本京都大學經濟學博士，曾任政大日本研究碩士、博士學位學程主任，現為台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院專任教授兼日本研究學位學程主任，研究專長包括日本經濟、日本科技。



李世暉接受中評社訪問表示，日本極右翼政黨參政黨從1席躍升到14席，強調的“日本人優先”，其實與日本已故前首相安倍晉三的概念一致，但在這場選舉中並沒有帶來決定性的影響，只是媒體報導放大而已，參政黨目前仍無法影響日本的政治，因為席次還不如立憲民主黨多，但若未來參政黨與自民黨合作成為執政聯盟，確實可能讓日本的外交防衛政策有所調整，如對中採取更強硬的態度，然後確保日本的國家利益。



李世暉說，參政黨的“日本人優先”訴求並未說明具體內容，並不像美國總統特朗普的“美國優先”，特朗普的具體訴求是美國不願意負擔海外駐軍費用、不願介入其他國家的戰爭，但日本人優先就只是一個口號、想法，並未確定方向是走向安倍晉三的印太戰略，強調區域安全是日本的責任，還是其他事都不管，只要把日本守好，這兩種方向並未定調，日本人優先這個概念，短期內並不會改變日本的外交國防政策。