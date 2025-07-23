中評關注：零日攻擊打戰爭牌帶來反效果？

以台海戰爭為主題的劇集《零日攻擊》在罷免投票前4天首映。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）以台海戰爭為主題的劇集《零日攻擊》22日在台北信義區威秀影城舉行首映，趕在726大罷免前夕推出，就是想要打戰爭牌，力促民眾出來投支持罷免。但這會不會引發反效果？若讓民進黨“立委”在“立院”席次過半，未來主導“抗中”法案，勢必讓兩岸情勢更加危險。相反的，目前藍白加起來過半，當民進黨的煞車皮，兩岸情勢比較有緩和的機制。



《零日攻擊》是由台官方、公營事業、聯電創辦人曹興誠等出資，宣傳“抗中”的色彩鮮明。



曹興誠正好是罷團領銜人，他在首映會上受訪透露，就是他催促製作團隊要趕緊在大罷免前夕上映，藉此讓大罷免可以成功，罷免更多的國民黨“立委”。《零日攻擊》正式上映要等到第一波726罷免之後的8月2日，可以趕上第二波罷免8月23日投票，但來不及在第一波罷免前上映。



《零日攻擊》獲得政府多方補助，由曾任陳水扁、蔡英文文膽的前中華文化總會秘書長林錦昌擔任監製，獲得民進黨政府的諸多協助。現在在曹興誠要求下趕在大罷免投票日前4天首映，當然是要以“戰爭牌”來催化大罷免，這與民進黨主張“抗中牌”是相呼應。



但在美國關稅遲未公布稅率之際，高關稅傳聞甚囂塵上，大罷免會不會成功是未知數。除非在投票日前美方就公布，且比4月第一波公佈稅率32%還低，否則不利罷免氣勢。現在再打出“戰爭牌”，希望催化罷免氣勢，但是民眾對美國的質疑，會不會引發在台海衝突上，美國願意協防的可能性有多高，民眾若擔心美國不會協防台灣，那一定要引爆台海戰爭嗎？難道不能緩和兩岸情勢，不要讓戰爭發生嗎？



賴清德近期確實在兩岸議題上發言比較保守，雖透過團結月與10天9夜的漢光演習操演，試圖要打“抗中牌”，但同樣民眾會質疑既然知道戰爭可怕，為何還要挑釁激發戰爭發生可能性？賴也透過蕭美琴與在台外媒演說時，透露不挑釁對抗，重申致力繼續維持現狀，蕭美琴在大罷免前夕有這樣說法，也是試圖避免製造兩岸衝突。