楊永明：日本極右崛起　強調日本人優先

前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）日本參議員選舉結果，自民、公明兩黨聯盟失去參議院過半優勢、首相石破茂面臨黨內逼宮危機，加上在野極右派勢力崛起，是否影響接下來的中日關係發展？前“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授楊永明向中評社表示，這會成為日本媒體和輿論的關注焦點，也會稍微影響執政黨政策，但日本右派的排外並非只針對中國，而是強調日本人優先。



楊永明說，中日關係在改善中，美日關係又在重新調整，在實際經貿關係上，日本和中國還是需要有一定的合作關係，尤其日本進入嚴重老化社會，開放觀光跟引進研習生（外籍勞工）是日本必須做的，且事實上中國在日本的研習生、留學生跟歸化者，相對其他的外國人素質比較高，經濟條件好，所以右派的排外主張他不認為會完全民粹化，成為美國總統特朗普那樣的反外國移民政策。



楊永明為美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，曾任國際關係學會秘書長、“行政院新聞局長”、台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、台灣大學政治系教授，研究專長包括國際法、國際組織、各國外交政策。



日本20日舉行參議員選舉，自民黨與公明黨組成的執政聯盟獲得47席，未能跨越過半50席。自公執政聯盟如今在參眾2院都是少數，陷入“雙少數”困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。



其中新興的在野勢力參政黨此次獲得14席，僅次於立憲民主黨（22席）與國民民主黨（17席），成為第三大在野黨，也是外界關注的焦點。



楊永明接受中評社訪問時對此表示，石破茂領導下的自民黨雖早預期席次不易過半，但結果比部分悲觀預測略好，自公共獲47席，僅差3席過半。然而這仍改變不了一個現實自1955年體制以來，自民黨首次在參眾兩院雙雙淪為少數。這不僅象徵著執政威信的重大受損，也預告接下來施政難度將大幅提升。



在這次選舉中，2020才創立的參政黨一舉取得14席，成為第三大在野黨，與立憲民主、國民民主形成並列三強的格局，楊永明說，參政黨等右派小黨的崛起，在於成功吸納自民黨流失的保守票源，尤其在年輕選民與地方支持者間主張“日本人優先”、反移民、減稅等具體訴求，提供了過去自民黨無法明確回應的出口。