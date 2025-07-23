罷團文宣妙用　反惡罷方添1字網讚草船借箭

有人拿到大罷免文宣扇，順手拿黑筆添加一字，變成“不同意罷免”。(照:粉專“普魯士藍”) 有人拿到大罷免文宣扇，順手拿黑筆添加一字，變成“不同意罷免”。(照:粉專“普魯士藍”) 中評社台北7月23日電／大罷免投票將於26日舉行，藍營為催出反惡罷民意用力宣講；罷團則面臨難突破同溫層的窘境，祭出“百工百業挺罷免”等社群洗風向招數。雙方文宣戰如火如荼地當下，有粉專分享趣味惡搞短片，有人拿到罷團宣傳扇，直接拿筆添一字變成“不同意罷免”，網友笑翻喊“草船借箭！”



《中時新聞網》報導，罷免與反罷免雙方的文宣戰打得如火如荼，甚至罷團的奧步也層出不窮，除了綠媒狂洗“百工百業挺罷免”新聞標題外，日前綠委王義川指控布罷免公報夾帶藍委魯明哲“不同意罷免”文宣的照片，事後被監視器畫面抓包是惡罷奧步。還有人想誘騙反罷方誤蓋同意，涉“妨害投票正確罪”。



綠營推大惡罷搞得民怨沸騰，賴清德團結十講諷刺地加劇社會對立，加上中颱丹娜絲重創嘉南，賴勘災時喊“自己爬屋頂”、“郭國文有訊號”，更是連民進黨本命區都民心思變。罷免方見情勢不妙，開始推動“百工百業挺罷免”網路串聯活動，不少挺綠的媒體也推波助瀾，大打文宣戰。



近日網路出現一則趣味短片，粉專“普魯士藍”PO出這段20秒影片，只見有人拿到大罷免文宣扇，順手拿黑筆添加一字，當場變“不同意罷免”。



畫面笑翻網友：“草船借箭！現代版！”、“下次我拿到也要當他們的面這樣處理”、“罷團到底有多有錢？有錢做扇子、文宣、旗幟、背心，出動車隊、宣傳車、廣告車”、“執政黨每天哭窮不是沒原因的”、“那些功名團體說，那是他們自己出的錢，你信嗎”、“早就說了，反罷只要做一個‘不’的牌子就好，直接站到罷團前面‘不’同意罷免！收工”、“一想到這禮拜六，讓光電黨白白忙一整年，大敗選，就是爽啊！”



至於改文宣應純屬網友趣味惡搞，“草船借箭”行為有著作權及選罷法等問題，不建議模仿。且罷免文宣上有其他攻擊藍委字樣，也不適宜照搬。