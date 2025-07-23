桃園6藍委罷免門檻　牛煦庭最高呂玉玲最低

藍委牛煦庭。（中評社 資料照) 中評社台北7月23日電／“中選會”22日公告各選區罷免案投票人數，依選罷法規定，罷免案成案要“雙門檻”：同意票要達原選區投票人總數25%以上、且要大於不同意票才通過，桃園因人口增長，6區投票人數都較2024“立委”選舉增加2000人以上，罷免門檻以第一選區牛煦庭最高，同意票要超過8萬8517票，最低為五選區呂玉玲，同意票也要超過7萬0678票。



7月26日是罷免投票日，桃園6席藍委皆面臨罷免。



依據“中選會”公告的桃園六選區罷免案投票人數和25%門檻，分別為一選區牛煦庭投票人數35萬4065人，門檻為8萬8517票；二選區涂權吉投票人數31萬6423人，門檻為7萬9106票；三選區魯明哲投票人數30萬9001人，門檻為7萬7251票；四選區萬美玲投票人數30萬6688人，門檻為7萬6672票；五選區呂玉玲投票人數28萬2711人，門檻為7萬0678票；六選區邱若華投票人數28萬5041人，門檻為7萬1261票。



根據《中時新聞網》報導，桃園近年人口持續增長，6區的投票人數都較2024“立委”選舉時大幅成長2000人以上，以一選區龜山、蘆竹成長最多，大增1萬4507人，是其他選區2倍以上。二選區楊梅沿海和三選區中壢也分別增加7706人和7788人，四選區桃園4365人，五選區平鎮龍潭2077人、六選區八德大溪復興增加2825人。