水鬼營撤離金馬？栗正傑：摸哨割耳朵騙人的

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電／駐防在金馬離島的陸軍航空特戰指揮部101偵察營海龍蛙兵（俗稱水鬼）將有重大戰略調整，將任務重心移至澎湖，金馬地區僅保留小兵力部隊。對此，台退役少將栗正傑22日在網路節目指出，101營部本就在澎湖，現在只是縮編金馬。他直呼隨著兩岸和平，水鬼早已不做摸哨、割耳朵這些事，多半是老兵在吹牛。



栗正傑22日在網路節目《歷史易起SHOW》表示，101兩棲特戰營的營部本來就在澎湖，他有三個連，一個在澎湖、一個在金門、一個在馬祖，所以不是從金門調回澎湖，而是本來就在澎湖。那金、馬這兩個連可能就是收編回來，整個營部集中在澎湖，大概是這個意思。金馬大概各留一個排。



栗正傑說，101營其實沒有太大意義，大家會不會覺得奇怪？叫水鬼，海軍陸戰隊也有蛙人，有兩棲營。那陸軍幹嘛要搞兩棲營？而且是空特部裡面的。因為當初陸軍設101營的任務，是戰時要滲透到對岸，去做先期的作戰任務，捕伏摸哨，竊取情報，瞭解敵人陣地的部署，哪邊是敵人的砲陣地？火砲擺在什麼位置？回來之後，我們就知道敵方的砲在什麼地方，砲戰的時候，我們的砲的射向角度應該是多少？去瞭解這些情報。



栗正傑強調，甚至必要的時候去捕伏摸哨，造成敵軍心理的恐懼、害怕，所以他必須要擺在前線，從金門游泳過去，他是做這個任務。後來就慢慢變質了，後來兩岸沒有這個能力，也不敢再到對岸去捕伏摸哨，也不敢去對岸瞭解這些情報，慢慢變成交通船，“我在的時候，兩棲蛙人已經變成交通船了”。他只做幾件任務，一是長官來視導時，要去大二膽，就搭快艇過去，這是主要任務。



栗正傑指出，第二，如果海上有不明船隻，雷達上看到，就會叫快艇過去看一下，有沒有敵意或幹嘛。已經不再執行特種作戰任務。“我也受過特戰訓”，沒有火藥，用一包麵粉、粉塵就可以爆破彈藥庫。今天不要吹牛，台澎防衛作戰，我們已經是守勢，還有能力派特戰到敵後遂行爆破？



栗正傑提到，以前在岸上聽到下面有人講話的聲音，知道是水鬼來了，沒有一個人敢伸頭去看，伸出去他就一槍打你。只能槍舉到碉堡外面，對聲音的位置放幾槍，大概水鬼就走了。不要想得很那個，割耳朵那個幹嘛的，那都騙人的，都是老兵在那邊吹牛！在海邊，放隻山豬你都打不到！