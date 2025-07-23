台美談判開農產品市場？陳駿季：還不知道

台“農業部長”陳駿季受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月23日電（記者 鄭羿菲）台美關稅仍未公布，美國總統特朗普宣布對日課15%對等關稅、日也將開放汽車、稻米等市場，外界擔憂是否台灣也將開放農產品市場換取降低關稅。台“農業部長”陳駿季23日仍三緘其口，僅表示，談判結果還沒辦法知道，會以確保產業永續、農民收益等原則與美談判。



日本在參議員選舉後，特朗普（Donald Trump）今晚在自家社群媒體“真實社群”（Truth Social）發文寫道，我們剛與日本完成一項龐大的協議。日本將對美國投資5500億美元，美國將獲得其中90%的利潤，這項協議將創造數十萬個就業機會，過去從未出現過這樣的景況。日本將開放其國內市場，包括汽車和卡車、稻米及其他農產品等貿易。另外，日本將向美國支付15%的對等關稅。



“立法院”經濟委員會23日審查農業保險法部分條文修正草案，並邀台“農業部長”陳駿季列席。



陳駿季會前接受媒體訪問表示，目前談判小組正在與美方持續談判，最後的結果現在還沒辦法知道，“農業部”會秉持針對糧食安全有關的農作物，一定會讓我們的產業永續，且確保農民收益等原則來與美方對談。我們希望能找到一個對雙方都有利的情境下，處理關稅議題。