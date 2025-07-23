美邀台合設太空港　陳冠廷：能打通洲際航道

綠委陳冠廷受訪。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電／美國在台協會(AIT)21日表示，正與台灣洽談“太空港合作”可行性，未來如果以亞軌道飛行技術，台灣飛至德州休士頓有望從13小時縮短至2.5小時。對此，民進黨籍“立委”陳冠廷22日表示，太空港打通洲際航道，台灣有信心成為負責任太空行動者。



陳冠廷指出，台灣目前正同時推動通訊衛星與光學遙測衛星兩類系統，分工明確，各有任務。通訊部分，台灣首顆B5G低軌通訊衛星預計於2027年發射，在此之前台灣也將搭配OneWeb等國際系統，維持災防與戰備階段的通訊穩定性。



綜合台媒報導，陳冠廷強調，“太空港不只是科技夢想，也可能成為災防、‘國防’、科技與經濟整合的戰略節點。台灣若能成為印太太空運輸的關鍵站點，不僅提升科技實力，更強化印太區域的連結與安全網絡。”



陳冠廷表示，太空在國際法層次並不具排他性的管領權，地球上既有的國家主權與領土劃分，其伸張無法自然延伸至太空軌道與外太空資源。正因如此，台灣作為民主政體，更有空間主張參與國際太空秩序的制定與實踐。



陳冠廷表示，發展低軌衛星與探索太空港合作的終極目標，就是要建立台灣在戰時與和平時期的“國家”自主韌性，並在全球太空秩序中爭取應有的參與與位置。