為大罷免干預蛋價？陳駿季：不可能

台“農業部長”陳駿季。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月23日電（記者 鄭羿菲）台北市蛋商公會日前決定本周蛋價維持不變，雞農則強調颱風造成蛋雞折損至少400萬隻，沒有不漲價的理由，因此遭外界質疑“賴政府”為大罷免干預蛋價。台“農業部長”陳駿季23日再度澄清，颱風造成蛋雞損失不到20萬隻，不會影響雞蛋產能。蛋價是市場機制決定，政府不可能，也做不到讓一個物價停止上漲。



蛋價近期連續上漲，上周產地價漲至每台斤新台幣28.5元、批發價每台斤38元，台北市蛋商公會日前決定，這週的蛋價不變動。不過，養雞協會副理事長林漢章指出，受風災影響，蛋雞折損至少400萬隻，目前每台斤蛋價為28.5元，勉強與產地價打平，沒有不漲價的理由。



“立法院”經濟委員會23日審查農業保險法部分條文修正草案，並邀台“農業部長”陳駿季列席。



陳駿季會前接受媒體訪問表示，農產品的交易價格一定是由市場機制來決定，蛋價上個禮拜2次漲了6元，已經達到28.5元，批發價則達到39元。此次颱風蛋雞場的損失衹有不到20萬隻，因此不會影響到雞蛋的生產量能，“農業部”也有給予補助，將持續協助畜牧場設施專案補助。



陳駿季說，外界認為蛋價是不是可能因為726的大罷免而干預蛋價，他一再強調，“農業部”考量相關政策，絕對沒有政治動機在裡面，雞農反應是因為726大罷免，他還是要強調，蛋價是由市場機制決定，政府不可能，也做不到隨意讓任何一個物價停止上漲。