台美太空港合作計劃　綠委肯定網友不看好

綠委鍾佳濱。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電／美國在台協會（AIT）目前正與台灣洽談太空港（Spaceport）合作計劃，並特別提到屏東九棚具備發展潛力。若計劃順利實現，將大幅縮短台灣至休士頓的時間。民進黨“立委”鍾佳濱22日在臉書點名，在航天產業發展的關鍵時刻，台灣不能脫隊，屏東九棚具有潛力，將帶動屏東大發展、大升級。但網友留言，多不看好。



鍾佳濱22日在臉書發文表示，美國在台協會21日在臉書宣布，將強化台美太空領域的合作，將來甚至有機會推動兩地的太空運輸，台灣飛到休士頓只需要2.5小時，徹底打破地形限制，比台灣飛日本的航班還快。2022年他就提出將屏東打造成太空港，更在“立法院”成立“台灣與亞太國會太空聯盟”，同時在院會就太空議題質詢過“行政院長”，並不斷與業界專家保持聯繫。



鍾佳濱指出，目前台灣唯一的火箭發射基地，就坐落在屏東九棚。如果台美太空旅行成真，再搭配由台積電領軍的供應鏈專區，屏東將成為各國科技領域菁英匯聚的關鍵樞紐，並帶動屏東大發展大升級。



鍾佳濱認為，美國選擇與台灣合作，不只是對台灣航天領域的肯定，同時也意味著台灣扮演著非紅供應鏈的重要樞紐。更重要的是，這代表台美兩地在未來會有短時間運輸的必要性，而載運的可能不只是人，更包含關鍵軍用或商用貨品。鍾佳濱說道，人流與物流的短時間迅速投放，代表台美交流不再受限於廣闊太平洋的隔閡。



鍾佳濱強調，在航天產業發展的關鍵時刻，台灣也不能脫隊，善用我們長期累積的發射經驗與研發實力，相信台美的航天合作一定能非常順利。而他會在“立法院”扮演政策立法以及爭取資源的腳色，全力促成九棚太空村的機能完善！



但是網友並不看好，紛紛留言表示，“就問一般事都做不好了？就想著要浪費納稅錢搞太空了，確定不是圖利特定小吃店欸”、“笑死人，台灣負責出錢？還是發射火箭？”、“只是很好奇這種費用是一般人負擔得起嗎？太空旅行真是超出一般人想像，居然會在屏東實現，難免有種不可置信的感覺…”、“是假消息吧！”、“去九鵬吃海產會比較實在”、“這種畫大餅賺自己人的做法以後少做比較好，需要我提示屏東機場的狀況嗎？”。