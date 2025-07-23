黃國昌爆綠金主得標106億元軍方服裝標案

民眾黨團總召黃國昌踢爆，國策顧問、綠營金主陳國欽經營的興采實業，得標106億元的軍方標案，無視利益迴避。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北7月23日電／台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌23日在臉書發文踢爆“國策顧問”、綠營金主陳國欽所經營的興采實業，得標金額高達新台幣106億元的“軍方服裝供售站委商經營案”，無視利益迴避。擔任該標案評委的台“經濟部”前官員洪嵩輝，還“華麗轉身”成為興采實業的獨立董事，黃國昌對此痛批，“絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌！”



黃國昌表示，他接獲檢舉指出，由蔡英文與賴清德遴聘的“國策顧問”陳國欽，其所經營的興采實業獲得106億“軍方服裝供售站委商經營案”的第一優勝廠商。他並指出，在取得評選優勝4天後，得標廠商全面改選董事，擔任該標案評委的“經濟部”前官員洪嵩輝，竟然成為興采實業的獨立董事，絲毫不遮掩的利益輸送。



黃國昌質問“國防部長”顧立雄，“上百億‘國防’採購可以無視利益迴避這樣亂搞嗎？陳國欽‘投桃報李’的行徑，評選結果還有可能是公正的嗎？”



黃國昌痛批，賴清德的“國策顧問”陳國欽不假他人之手，直接把手伸進鉅額採購牟利，“濫用國家名器至此，莫此為甚”。



黃國昌說，綠色權貴赤裸裸的官商勾結，行徑囂張讓人無法置信。請問賴清德，上百億的“國防”預算，可以如此利益輸送、胡搞瞎搞嗎？面對賴清德身旁的綠頂商人，“國防部”與工程會的官員又如何能秉公處理嗎？