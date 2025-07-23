韓媒報導韓請求台灣支持戒嚴？府：惡意造謠

發言人郭雅慧。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）韓國《韓民族日報》23日報導，影射韓方人員11月赴台灣出差，是“為了請求台灣支持緊急戒嚴”。“總統府”發言人郭雅慧表示，該報導無中生有，惡意造謠。台灣與各民主友方安全部門間之例行交流，早已行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各自內部事務。



郭雅慧表示，民主台灣絕對不會也不能走回頭路，對威權錯誤不會重蹈覆轍，該報導以不實訊息意圖誤導輿論，政府對此表達強烈遺憾，並要求該媒體速為更正。



《韓民族日報》23日獨家披露，特別檢察官小組正擴大針對前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，韓軍情報司令部要員與駐蒙古朝鮮大使館接觸工作等外患罪調查之際，前情報司令官文相浩同年11月赴台灣出差行程也引發關注。有軍方內部人士透露，文相浩那次行程“是為了請求台灣支持緊急戒嚴”。



一位知情軍方人士22日向韓民族日報表示：“由於台灣軍事情報局與執政的民進黨關係密切，據聞文相浩前司令官曾請求他們協助促成對緊急戒嚴的支持。”



郭雅慧表示，台灣作為區域中負責任的一員，不會涉入、評價其他國家內部事務，該報導所稱有韓方人員“請求台灣支持緊急戒嚴”一事，是有明顯惡意動機的造謠，政府高度遺憾，並要求儘速更正。



