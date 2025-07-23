綠狂咬請假反罷免　盧秀燕不回應

台中市長盧秀燕出席龍井區四箴國中體育館開工動土典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月23日電（記者 方敬為）大罷免726投開票，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午起請假投入輔選反罷免，遭民進黨批“無心市政”。明年有意參選台中市長的民進黨“立委”何欣純轟盧為了政治發展，請假反罷免，有違反行政中立之虞。盧秀燕今天上午出席公務行程，原有安排接受媒體聯訪回應時事，但臨時以趕行程為由，取消受訪，面對媒體喊話回應綠營批評，盧笑而不語，直接離開。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，國民黨近期展開反罷免衝刺，積極號召支持者投下不同意罷免票，全力催高投票率，藍營大咖啟動跨區域站台，盧秀燕先前利用公餘時間全台跑透透拚反罷免，22日晚間宣布，將自23日下午開始請假，回防台中市，替列入首波罷免投票名單的藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋輪番助陣。



盧秀燕昨強調，過去民進黨在台中失敗，這次把台中當作重中之重，把台中3席“立委”視為眼中釘，必須除之而後快，現在3人選情非常緊急，必須要搶救，因此她決定請假，投入大規模掃街，馬不停蹄幫忙拜票，希望讓3位優秀“立委”繼續留在“國會”替大家發聲。



民進黨則批評盧秀燕請假投入反罷免，涉違反行政中立原則。何欣純並發文表示，盧的舉措令人訝異不已，很多人也覺得快不認識“盧市長”了！為了拚反罷免不顧市政，不顧選務的公平與行政中立，挾著龐大行政資源去輔選，簡直是不演了。



盧秀燕23日上午出席龍井區四箴國中體育館開工動土典禮，原先有安排接受媒體聯訪回應時事議題，媒體原先要問盧秀燕如何回應民進黨批評，但在活動近尾聲時，新聞局忽然告知因有其他行程要趕，取消聯訪環節。