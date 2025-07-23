博士論文遭質疑　陳亭妃：選舉到就烏賊戰

綠委陳亭妃為博士論文爭議召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）有關於博士論文遭到質疑，民進黨籍“立委”陳亭妃今天主動說明，她的論文題目“台灣六都行政管理績效衡量之研究”，這個研究前沒有人碰觸過這個題目，“我要怎麼抄，不可能抄襲”。她也說，當初國民黨新北市議員林國春召開記者會後，她在半小時後就召開記者會回應，“因為我坦蕩蕩，我可以直接跟你講，我的論文怎麼寫的，我拿著論文開記者會，把他們荒謬、誤導部分一一陳述我跟別人不一樣”。



現年51歲的陳亭妃1996年畢業於中國文化大學戲劇系後，擔任地方電視台新聞記者及主播。其後陸續在長榮大學經營管理研究所完成碩士、博士學位。目前正角逐民進黨台南市長提名，她的主要競爭對手是賴子弟兵、綠委林俊憲。



林國春2023年11月競選“立委”期間曾與時任國民黨副發言人、現任基隆市政府民政處長呂謦煒召開“綠營文章一大抄？論文超人再＋1”記者會，指控陳亭妃2019年於長榮大學經營管理研究所所提交的博士論文“台灣六都行政管理績效衡量之研究”，經圖靈系統比對，有高達25%內容的相似度，其中第25頁更大幅摘錄維基百科條文，卻未標示出處，甚至將條目網址直接列入正文。



陳亭妃當時提告兩人違反公職人員選舉罷免法、加重誹謗罪嫌，檢方處分不起訴確定；民事部分，陳亭妃要求兩人連帶賠償160萬元，台北地方法院今開庭審理。



針對論文案，陳亭妃今日開記者會說，為什麼每次到了選舉就要打烏賊戰，“不知道為什麼最近對她那麼有興趣，她不知道，所有一切都可受公評”。



陳亭妃召開記者會的同時，同樣有意爭取台南市長提名的民進黨籍“立委”林俊憲，在一旁會議室召開相關“不讓災區成為孤島 強化台灣通訊韌性”。且邀請來大批政府代表，給足賴清德子弟兵林俊憲面子。



陳亭妃今天臨時通知召開記者會要說明，她拿出論文說，這就是她的論文“台灣六都行政管理績效衡量之研究”，當初做這個論文，完全在六都前無任何研究，剛好桃園升格，她的題目沒人碰觸過。這六都市府、議會人員，都有親自拿到他們聯絡的問卷，而且還有國民黨、民進黨委員，也由她親自送交問卷，這部分不容任何模糊焦點。

