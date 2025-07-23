趙少康陪王鴻薇掃街　憂綠贏會沒收民生法案

戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康陪藍委王鴻薇車隊掃街拜票。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）726罷免投票倒數。戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康23日陪同國民黨籍台北市“立委”王鴻薇車隊掃街拜票，戰車上貼著“王鴻薇苦戰，別讓遺憾發生”斗大標語。趙少康憂慮，藍委若被罷掉，綠營會收回所有已通過法案，包括有利民眾的普發現金新台幣1萬元等民生法案。



趙少康與王鴻薇上午在中廣大樓前集合，王鴻薇的戰車上寫著“苦戰！搶救！別讓遺憾發生，不同意罷免王鴻薇”，並附上王鴻薇的黑白肖像。2人車掃前受訪。



趙少康憂心忡忡表示，罷免掉一定數量的藍委，“立法院”26日後就會陷入空窗期，51席綠委將佔多數，將來NCC通訊傳播委員會人事案、全民普發現金1萬元新台幣、勞工5天假期、軍人加薪等，全都會被民進黨沒收，民進黨是反對這些法案的反對黨。



趙少康還說，罷免是比誰的仇恨動員多，心中恨的力量永遠比愛還大，反罷免是不仇恨、是很正常的，因此他很擔心投票意願不高。他舉去年10月國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案的例子，2022年基隆市長選舉投給時任綠委的蔡適應是7.1萬票，而去年罷免謝國樑門檻是6.9萬票，謝國樑2022年有9.7萬票支持，還好反罷免投票是8.6萬票，因此是比投票率。



他也提到，很多恩怨最近都跑出來，有企業主拿了2700萬元政府補助，拿不到反而責怪罵王鴻薇，欲加之罪、何患無辭？



王鴻薇說，罷免“國家隊”是事實，現在最後3天衝刺，請大家26日出來投不同意罷免。最近網路造謠抹黑太多，還有人造謠她詐騙，然後還留言感謝民進黨讓這個人獲得的補助翻倍。現在這麼多民眾受詐騙之苦，還有一家五口遭詐騙而輕生，民進黨沒看到？



2人上車掃街拜票，警力協助維安，王鴻薇馬不停蹄，下午將與無黨籍“立委”高金素梅車掃、晚間國民黨籍台北市長蔣萬安下班後陪同車掃。