工程廢棄物害人受傷　綠批盧秀燕只顧反罷免

民進黨台中市議會黨團召開記者會批評，盧秀燕請假反罷免，不顧市政。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月23日電（記者 方敬為）大罷免726投開票，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午起請假投入輔選反罷免，民進黨台中市議會黨團上午召開記者會，痛批盧秀燕請假反罷免不衹有違反行政中立之虞，且最近台中市北屯區才發生有公務工程廢棄物未清運，導致路人被絆倒受傷，就問盧秀燕是否不顧市民安全，只顧反罷免？受傷當事人陳姓女子也現身說法，批市府施工很不細心！



市府建設局回應，於22日晚間接獲通報，有不明桿件遭丟棄於海天橋人行道上，導致夜間行經民眾不慎絆倒受傷，該局接獲通報後立即派員至現場勘查，初步研判非屬該局工程料件。為避免再有民眾受傷，已立即將桿件妥善移置，同時也報警查辦，持續釐清來源及責任歸屬。



民進黨台中市議會黨團總召王立任23日率黨團議員召開記者會指出，台中市北屯區松竹五路的路橋上，22日晚間發生一起受傷事件。一名市民行經人行道時，因市府建設局施工單位將拆卸下來的路燈隨意棄置在人行通道上，卻未設任何警示標誌或圍籬，導致民眾絆倒重傷，右腿撕裂傷，送醫急救後縫了11針。



王立任痛斥建設局監督嚴重失職，竟讓市民行走在危險當中，顯示台中市府在公共工程管理上的極度鬆散與漠視。諷刺的是，盧秀燕市長在此時此刻，竟選擇請假3天，全力投入反罷免行程，市政荒廢、市民受傷，市長卻毫無作為，令人懷疑盧市府是否從罷免前就開始忙於反罷免活動。



民進黨台中市議會黨團嚴正呼籲，“媽媽市長趕快回來照顧市民”，市政應該擺在第一位，請不要讓市政有空窗期，盧秀燕市府如今為了國民黨“立委”的政治利益，選擇投入反罷免行動，卻對全台中市民的安全棄之不顧。這樣的市府，早已喪失了應有的責任。