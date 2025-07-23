美宣布日關稅15%　吳思瑤：民眾期待會提高

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）美國與日本達成協議，美國對日本關稅從25%降至15%。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，看到日本關稅調降，台灣民眾對於談判團隊會有更高期待，希望談到更好的結果。“行政院副院長”鄭麗君已經再度啟程到美國談判，是現在進行式。



美國總統特朗普也宣布：“更重要的是，日本將開放其市場進行貿易，包括汽車與卡車、稻米以及其他特定農產品與其他項目。日本將對輸美產品支付15%的對等關稅。”日本承諾向美國投資5500億美元。



吳思瑤說，日本關稅從25%降到15%，但是看到訊息是日本對美國很多讓步，包括，汽車產業與稻米產業等，我們尊重。當然大家關心台灣對美關稅談判如何，“行政院副院長”鄭麗君已經再度啟程到美國談判，是現在進行式。



她表示，對於談判結果我們不做推測與推敲，希望大家要給談判團隊支持，日本關稅最終15%拍版，對於台灣關稅落在多少，大家都會有更高期望值，是社會可以想見。因此，談判團隊壓力很大，談判過程一切都非常艱辛，要顧及台灣整體利益與產業發展人民健康，談判不是容易的事情，我們期待正向的救果。現在看到日本，大家會有過高的期待，大家會定出更高目標。