中評關注：盧秀燕請假拚反罷　步步為營

台中市長盧秀燕全力投入反罷免。（中評社 資料照） 中評社台中7月24日電（記者 方敬為）大罷免726投開票倒數計時，國民黨籍台中市長盧秀燕宣布23日下午起請假投入輔選反罷免，成為第一個全力衝刺反罷免的藍營縣市長。盧秀燕被視為藍營明日之星，黨內有不少勸進參選黨主席的聲浪，甚至是2028大選熱門人選，因此在反罷免一役勢在必得有所表現，能否保全台中藍營席次，也對其未來發展也有直接影響，因此得步步為營。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，國民黨近期展開反罷免衝刺，積極號召支持者投下不同意罷免票，全力催高投票率，藍營大咖啟動跨區域站台，盧秀燕先前利用公餘時間全台跑透透拚反罷免，22日晚間宣布，將自23日下午開始請假，回防台中市，替列入首波罷免投票名單的藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋輪番助陣。



盧秀燕強調，過去民進黨在台中失敗，這次把台中當作重中之重，把台中3席“立委”視為眼中釘，必須除之而後快，現在3人選情非常緊急，必須要搶救，因此她決定請假，投入大規模掃街，馬不停蹄幫忙拜票，希望讓3位優秀“立委”繼續留在“國會”替大家發聲。



盧秀燕是藍營第一個宣布請假全力衝刺反罷免的縣市長，分析原因，除了台中市6席藍委都被列入罷免投票名單外，也與盧秀燕展望未來政治發展有關。盧作為“藍營一姐”，黨內不少人寄予厚望，包括勸進她參選國民黨主席領導黨務，也看好她代表國民黨角逐2028大選。但倘若本次大罷免在台中取得成績，大台中藍營版圖無法守住，盧秀燕要更上層樓就可能受阻。

