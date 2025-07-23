趙少康：民進黨宣稱藍親中賣台　詐騙集團！

中廣前董事長趙少康受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）針對美國對日本課徵對等關稅下修至15%，中廣前董事長、戰鬥人發起人趙少康23日表示，日本大讓步稻米、汽車、加碼投資美國5500億美元，才換到從25%下修到15%，台灣卻還在黑箱作業、不公布稅率，是要拖到26日大罷免後才敢說嗎？



趙少康並說，“行政院副院長”鄭麗君赴美進行國際貿易談判，要告訴台灣人進度與現在的稅率才對，還是故意要拖到26日大罷免後才公布？怕影響罷免投票？民進黨、賴清德已造了多少謠言，說什麼31名藍委都聽大陸的話親中賣台。民進黨才是詐騙集團，上下交相騙、上樑不正下樑歪。



美國總統特朗普23日發文表示，已和日本達成關稅協議，日本將在美國投資5500億美元，美國將獲得90%的利潤，並且將原本的25%關稅降至15%。特朗普強調，這可能是有史以來規模最大的交易，日本將開放汽車、卡車、米及其他農產品市場，美國將與持續日本保持良好的貿易關係。



趙少康今日上午在中廣大樓陪同中國國民黨籍“立委”王鴻薇車隊掃街拜票前受訪表示，他先前揭露仍是維持32%對等關稅，但民進黨政府還不講台灣關稅稅率多少，日本能降到15%是因開放了稻米、汽車、卡車零關稅，日本還要投資美國5500億美元。



趙少康舉例，印度還沒談成，是因印度不讓步乳製品等，那台灣有可能還不知道關稅率多少嗎？怎麼可能不知道？農民、汽車零件廠商都已向政府反映了，老百姓到處猜，所以股價也是到影響，會有可能沒人去操縱、影響股價嗎？股票昨天跌、今天漲。外媒《經濟學人》已揭露，台灣半導體、製藥業者將受到大衝擊。