廖學廣：大罷免若失敗　賴權力將受挑戰

民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月24日電（記者 方敬為）大罷免首波投票將在7月26日登場，民進黨創黨元老、前“立委”廖學廣接受中評社訪問表示，大罷免是賴清德為了延續政權所做出的“非常手段”，確實有機會扭轉“立院”席次，但過程顯示整個綠營為了遂行賴的意志，不惜威權復辟，成為當年國民黨的翻版，不少黨員敢怒不敢言，若大罷免失敗，賴的權力勢必受到挑戰，會產生程度上的後座力。



廖學廣，台灣大學法律系畢業，1986－1992民進黨籍，兩屆台北縣議員、汐止鎮長、兩屆“立委”和一屆“國民大會代表”。是民進黨創黨元老。



大罷免726投開票倒數計時，民進黨從一開始宣稱“協助”公民團體推動，到後期全黨公職人員傾巢而出，全力宣傳大罷免，賴清德也宣布展開“團結十講”助陣，23日更公開在民進黨中常會為大罷免催票。



廖學廣表示，民進黨現在全黨上下總動員力拼“大罷免大成功”，倘若最終成績慘淡，當初有多用力推，就會產生多大的反作用力。其實賴清德也明白此道理，所以有危機感，才要在最後關頭展開“團結十講”，可是從各界反應來看，似乎加分效果不大，因為大罷免要與“國族”大義掛勾在一起，實在很沒說服力，多數人還是覺得偏向政治鬥爭。



廖學廣指出，可以理解民進黨推動大罷免的想法，透過一些技術操作，最終罷免連署成案的31席都是藍委，只要被罷免的對象都是藍委，對民進黨而言，“立院”席次只有增加的機會，不會減少，是很有保障的攻勢。問題在於，整個發展的過程，政治操作乃至於政黨惡鬥的痕跡太明顯，說服力不足。

