蔣萬安比照盧秀燕請假反罷？柳采葳：應尊重

國民黨台北市議員柳采葳接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）大罷免7月26日投票，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午起將連續請假3天，全力投入協助國民黨籍“立委”抗罷行程。同為藍營指標人物的台北市長蔣萬安是否該比照辦理？國民黨籍台北市議員柳采葳向中評社表示，每一位縣市首長都有他們自己的反罷方式，要不要請假尊重蔣團隊的考量。



柳采葳說，但以她的觀察，蔣萬安是非常積極投入協助藍委抗罷，且蔣現在對綠營強硬的風格深得藍營支持者的讚賞，符合支持者的期待，提振藍營士氣，也是另外一種協助藍委催出不同意罷免票的方式。



被視為藍營一姐、2028大選熱門人選的盧秀燕，今天下午起將連續請假3天，全力投入台中藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋的反罷輔選，包含座談會與車掃，3天連跑7場，周五晚上還將北上凱達格蘭大道，參加國民黨的選前之夜。



柳采葳接受中評社訪問時對此表示，每一位縣市首長都有自己的反罷免方式，尊重每一位縣市長的決定，不管是台中或是台北，每一席藍委都是國民黨要守護的，而且台中跟台北其實多屬年輕一輩的藍委，盧秀燕有守護這些優秀年輕“立委”的決心，她認為非常好。



柳采葳說，至於其他縣市長譬如台北市長蔣萬安有無必要比照辦理，這都是要尊重每一位縣市長他們自己的決定。但蔣萬安在協助藍委抗罷上也非常積極，可以看到蔣常利用市政之外的時間，和藍委掃街拜票，甚至站路口等等，守護台北五席藍委的決心很堅決。



柳采葳強調，對蔣萬安來說，台北五席藍委就是他的手腳，一席都不能被罷免，只要有一席被罷免，對於蔣未來在市政施行上，一定都會受到影響。