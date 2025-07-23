台灣擬捐款以色列惹議　趙少康：要有原則

左起藍委王鴻薇、中廣前董事長趙少康。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月23日電（記者 張穎齊）香港媒體《南華早報》近日報導，台灣承諾在約旦河西岸的以色列屯墾區投入大筆捐款，引發關注。中廣前董事長趙少康23日表示，以色列射殺巴勒斯坦災民，已引起28國聯合譴責，台以雖長期關係友好，但在此刻要有外交原則，其他國家會怎看台灣？



港媒《南華早報》報導，台灣承諾在約旦河西岸的以色列屯墾區投入大筆捐款，支持當地建設醫療中心。台“外交部”22日表示，以色列執政聯盟國會議員泰勒（Ohad Tal）十分肯定台灣人道援助與公衛成就，也認為台灣是全球公衛合作不可或缺的優質夥伴。



戰鬥藍發起人趙少康今日上午在中廣大樓陪同中國國民黨籍“立委”王鴻薇車隊掃街拜票前受訪。趙少康表示，以色列對巴勒斯坦血腥射殺，傳出已造成逾800名巴勒斯坦災民領糧食時喪命，加沙走廊災民嗷嗷待哺，已有包含日本、英國等共28國聯合譴責以色列，他知道台灣與以色列長期關係友好，但在這情況下，外交政策是否要有原則？



趙少康說，台灣是應該與以色列有外交關係，可是現在正值以色列對巴勒斯坦、伊朗開戰，造成巴勒斯坦災民飢不擇食，民進黨政府還要在此刻去捐款給以色列？這是不可以的，“外交部”還說這是人道援助，不怕其他國家怎麼看台灣？



王鴻薇說，“外交部”說還在評估中，到底這外交政策是怎回事？這麼大的事情，如此兒戲，“外交部”在搞什麼？寧願捐款以色列，卻步普發1萬元現金給台灣人民，民進黨政府、黨籍“立委”竟全數反對，要嚴正敬告民進黨，不要兒戲。