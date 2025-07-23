台南初選熱　賴系林俊憲促官方強化通訊韌性

“不讓災區成為孤島 強化台灣通訊韌性”記者會，左起綠委林俊憲、郭國文、台數發部政務次長闕河鳴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）爭取台南市長黨提名的民進黨籍“立委”陳亭妃日前在臉書上批評災後通訊恢復太慢，但遭到同樣有意爭取台南市長提名的民進黨籍賴系“立委”林俊憲痛批是情緒發言。林俊憲今天與民進黨籍“立委”郭國文共同召開“不讓災區成為孤島 強化台灣通訊韌性”記者會，並要求全面檢視恢復進度與提升水準。



丹娜絲颱風侵襲台灣西南部，對嘉南地區造成嚴重災情。儘管電力在災後第16天已全面恢復，但台南七股、佳里及嘉義布袋等地通訊仍斷斷續續、網路不穩，有線電視也未全數恢復。



林俊憲與郭國文今天日共同舉辦記者會，邀集通訊傳播委員會（NCC）、“數位發展部”、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者代表，要求說明修復進度、提出補償機制，並檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題。



現場出席10餘位相關單位的主管，有些單位是次長親自出席說明，給足賴清德子弟兵林俊憲面子。



“數發部政務次長”闕河鳴表示，災情發生第一天我們分配手上29台衛星通訊車，根據災情分配，一台留在南投，剩下其他28台都到嘉義台南，我們盡力了，但是29台衛星通訊車還是無法掩蓋通訊區域。

