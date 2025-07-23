訪客大罷免大成功飄帶遭擋　綠批韓搞戒嚴

吳思瑤痛批訪客要進“立法院”，竟然被警衛要求拿下罷免飄帶，質疑韓國瑜在“國會”搞戒嚴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）大罷免將於26日投票，民進黨“立院”黨團書記長陳培瑜今日指控，她的“立法院”辦公室的同仁帶訪客上樓，結果警衛要求該訪客把背包上寫有大罷免字樣的飄帶拔下來，她質疑“立法院長”韓國瑜與秘書長周萬來“現在是要在“立法院”戒嚴了嗎？”身兼民進黨中常委、“立委”吳思瑤今天則帶著最新的大罷免飄帶到中常會，分送給黨主席賴清德以及中常委們。



吳思瑤在中常會前受訪說，原來國民黨說台灣搞戒嚴的不是別人就是“立法院長”韓國瑜，居然連來“國會”的訪客身上綁的這個時尚配件民主飄帶，還被要求拿下來。一個最議事不中立的“立法院長”，居然胡扯“立法院”要行政中立。行政中立要求的是公務同仁執勤的時候，而不是要求台灣的公民，更不是來打壓人民的表達自由。



媒體詢問會把飄帶送給賴清德？她表示，拿了這麼多，就是要給她的黨工好朋友，我們中常委的好朋友們，她要請大家一起別上這個民主的飄帶。



吳思瑤自己也在臉書發文，提到民進黨與公民同行，民進黨站在守護民主的一方，民進黨始終用行動守護台灣。賴清德主席今天在中常會，特別感謝每一份公民力量的集結。



她痛批，韓國瑜為首的藍白集團，不只擋“國安法”案，還擋民主飄帶？這麼怕，連飄帶都怕？他們怕，我們偏要掛。



媒體也詢問怎麼看罷免選前倒數3天的時候，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安請假來幫忙反罷免？吳思瑤說，至少盧秀燕跟、蔣萬安他們不敢大辣辣的不請假就輔選，至少他們還知道要請假。但是我們也要凸顯從蔣萬安到盧秀燕這段時間淪為政治攻擊手，人設大翻轉，盧媽媽變成每天都在亂罵，蔣萬安從過去的溫良恭儉，現在每天在噴政治的口水，他們都已經無心於市政。

