蔣權瀚：台灣地緣風險高　亞資中心談何容易

高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月24日電（記者 蔣繼平）“亞洲資產管理中心高雄專區”23日揭牌，訴求持續擴大資產管理市場能量，對標國際金融市場。高雄市經貿發展協會總幹事蔣權瀚接受中評社訪問時表示，類似私人銀行服務台灣富豪做資產管理，因台灣金融自由化不如香港、新加坡，要與之競爭要很長一段時間，且台灣地緣政治風險高，匯率波動未與美元綁定，前提條件就難符合。



蔣權瀚，1965年生，高雄人。中國文化大學市政系學士、淡江大學建築研究所都市計劃組碩士。曾任韓國瑜高雄市長任內的高雄市市政顧問。目前擔任高雄市經貿發展協會總幹事，該協會是由高雄亞洲新灣區企業組成的社團。



“亞洲資產管理中心高雄專區”23日揭牌，全台已有54家金融機構與高雄市政府簽署MOU，“金管會”也已核准23家申請金融業者啟用營運。民進黨籍高雄市長陳其邁也喊話未來高雄的競爭對手是新加坡、香港等，引起熱議。



針對亞資中心發展前景，蔣權瀚指出，從法規、專業人才、政府補助、商品國際化這四點，台灣要改善的地方還很多。因為提到亞洲就是指涵蓋境外，不是只做境內，但台灣金融自由化不足，這有待修法放寬，假如客戶要投資最夯的“穩定幣”，台灣就沒有，只能去海外投資。且從業人員須具備國際條件，才能連結國際商品。



地緣政治與匯率也是問題，蔣權瀚指出，成立亞資中心要想到除了台灣客戶，要不要做境外客戶？但台灣所處的地緣戰略問題比較多，風險高，所以台灣往外發展比較大，從境外到台灣比較困難。新加坡為什麼是亞洲第一，因為地緣條件特別好，美國全力支援新加坡，美國海軍基地就在那邊，安全定位上非常穩定，有錢人到那邊去不會有風險。

