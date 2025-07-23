大罷免有信心　柯建銘：下周“立院”會新局面

柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）24席中國國民黨籍“立委”罷免案7月26日投票。根據轉述，民進黨中常會對於7月26日大罷免，除了播放影片力挺之外，中常委們也提出一些建議。“正國會”中常委陳茂松指出，他去台東與雲林，這些縣市人口分散，選情要炒熱、動員相對難度比較高，希望多多支援鄉村地區。越多政治明星參加活動越能動員，希望民進黨“立法院”黨團的綠委們，多去參加帶領罷免情勢。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在報告“立法院”狀況時，語帶玄機說“下週“立法院”又會是新的一番局面”。



賴清德今天在中常會雖然沒有高喊大罷免大成功，但也提到是最後一哩路大家要加油，力挺罷免意味濃厚。



據轉述，柯建銘在常會報告“立法院”狀況，提到上週通過延會案與刑法虐童案等。本週五就要處理大法官同意權。而下週“立法院”情勢，柯則語帶玄機說，“下週又是新的一番局面”。



有關於黨務報告，據轉述，秘書長林右昌提到，台灣民眾黨“立委”林國成對賴清德爆粗口，應該要道歉。而前民眾黨工闖入中央黨部砸雞蛋，他們已經蒐證報警。也希望有關於民團舉辦的724、725最後選前的罷免集會，希望支持者多多參加。



據轉述，中常委、黨團幹事長吳思瑤在會中分享說，中常會前接到支持者電話，分享歌手劉文正一首歌“誰都不能欺侮他”，吳思瑤在中常會還高唱一段這首歌。接著大家分享罷免情勢。

