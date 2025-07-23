台中反罷片沒有朱立倫　國民黨：上下一心

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）大罷免將在7月26日投票，中國國民黨籍台中“立委”今天紛紛公佈由黨籍台中市長盧秀燕、台灣民眾黨主席黃國昌合體拍攝的反罷宣傳片。有媒體詢問影片中沒有看到國民黨主席朱立倫的身影，文傳會主委林寬裕對此表示，“這是見縫插針”，並強調國民黨絕對上下一心團結，沒有分誰與誰。



盧秀燕和黃國昌合體拍宣傳片力挺台中3位藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪，影片剪成各種長度版本，由盧、黃喊話“這一次我們要讓賴清德知道，我們不屈服、不退讓、不低頭，”希望全力催出台中的藍白基本盤，要讓“台中一定會再贏一次”。



國民黨發言人楊智伃則回應，“現在問這種問題其實蠻無聊的”，國民黨要幫民進黨擔心一下，如果未來民進黨只能跟賴清德、曹興誠、柯建銘一起掛看板的時候，真正該擔心的是綠營。



國民黨今天下午召開中常會，林寬裕和楊智伃在會後轉述回應媒體提問時做出以上表示。



另外，國民黨將於25日晚上在凱道舉辦不同意罷免選前之夜造勢活動，媒體關切當天動員情況？



林寬裕說，確切數字要由組發會精確掌握，但最主要還是靠民眾自發參與，這次預期也許不會像426（反“綠共”，戰獨裁活動）那麼多人，但希望民眾都能自主站出來。



至於有關黨主席改選事宜，楊智伃則表示，會依照黨章流程辦理，目前大家專心全面反罷免，希望大家先一起投入反罷免的戰場，並盼望社會不要只是關心國民黨的黨內事務，應該為台灣的民主價值投下不同意票。