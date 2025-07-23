盧秀燕抗罷　自嘲雜質市長需要優質委員幫忙

台中市長盧秀燕替藍委羅廷瑋站台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午起請假投入反罷免，首站與藍委羅廷瑋車隊掃街，她受訪表示，剛就任市長時，因為非屬執政黨，當時市籍“立委”也因黨派不同，沒有幫城市建設，甚至杯葛，好不容易在民意憤怒下換了一批優質“立委”上台，替台中爭取許多建設，卻要被罷免，所以她要站出來，因為她是“雜質”市長，得不到關愛，需要保住優質“立委”繼續幫忙爭取資源。



全台24位藍委罷免案將於7月26日投開票，盧秀燕22日晚間宣布，將自23日下午開始請假，回防台中市，全力替列入首波罷免投票名單的藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋站台反罷免。



盧秀燕請假反罷免第一站與藍委羅廷瑋合體車隊掃街，晚間將接續出席羅廷瑋舉辦的問政說明會，號召支持者726投下不同意罷免票。



盧秀燕行前受訪表示，現在台中市所有的“立法委員”都是選民一票票選出來的，她記得剛就任市長時，因為跟執政黨不同黨派，當時有的“立委”也因為顏色不同，不但沒幫忙爭取城市預算，甚至扯台中後腿。還好在市民的憤怒下，2024年用選票表決出新的“立法委員”，包括羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔等都是年輕一代新科“立委”。