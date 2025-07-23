林俊憲、陳亭妃中常會談災情　賴回應有冷熱

綠委陳亭妃。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）民進黨台南市長初選競爭激烈，中常委、“立委”林俊憲與陳亭妃兩位競爭對手，今天都出席中常會，據轉述，兩位都對著兼任黨主席賴清德提到台南災情復原狀況。而賴對兩人回應，也感受到有些差別。



據轉述，林俊憲與陳亭妃在中常會都各自分享台南救災狀況，陳亭妃先反映，災後補助家戶受災面積認定要由區公所執行，應該可以從簡從速，快速處理。林俊憲則提及通訊恢復的問題，認為三家通訊公司恢復進度不一。



賴清德對陳亭妃回應說，請她要跟市政府協調，看台南市政府要不要權力下放。



賴清德對子弟兵林俊憲則說，有關通訊問題是事關通訊韌性，因為中華電信是地下纜線，通訊恢復比較快，其他通訊公司是電線桿，恢復狀況比較慢。這是通訊韌性問題，賴清德還對林俊憲說，既然你在交通委員會，可以透過修法，在法制面讓“國家”通訊韌性強化，這也是政府要推動全社會防衛韌性的一部分。



林俊憲上午在“立法院”與綠委郭國文一起召開“不讓災區成為孤島 強化台灣通訊韌性”記者會，並要求全面檢視恢復進度與提升水準。



陳亭妃也回應說，他2016就已經質詢前“行政院長”林全，當時40萬戶停電，她就說過電纜地下化的必要，而且要分年編列優先處理。這部分她在2016就提過，非常清楚有歷史的資料。而這次丹娜絲颱風100萬戶停電，表示極端氣候，面臨的狀況無法預測，我們才會要求“經濟部”，一定要在兩個月提出韌性電網檢討。她才會講如果有提到地下化預算等，國民黨要擋的話，“我會跟你拼命”。