基北北桃藍營四市長合體嗆綠　快發現金

基北北桃合作交流平台第3次市長層級會議，4人互贈各市的特產。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆7月23日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政23日下午於基隆市合體同台，參加第3次基北北桃4市長會議。4人展現團結氣氛，齊批“中央政府”在撥給地方政府預算、普發現金1萬元新台幣等方面，不要那麼多複雜的想法，不要因是藍白提案就都不接受。



基北北桃4市23日共同於彭園基隆館舉行“基北北桃合作交流平台第3次市長層級會議”，此次由基隆市主辦。中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政及基北北桃4市副市長邱佩琳、林奕華、劉和然、蘇俊賓、市府團隊局處長出席。



4人會議前共同在一旁餐廳先聚會，接著再一起進入記者會現場，4人有說有笑，侯友宜更頻頻邀3市長來新北福隆海洋音樂祭、東北角、北海岸來玩。4人也互贈各市的特產，開心大合影。



蔣萬安表示，他6月去法國巴黎參加全球市長峰會，巴黎、英國倫敦市長都提到氣候變遷是全球面對挑戰，而他們基北北桃市長也是展現團結的力量。他17日視察城鎮韌性演習時，有提到台灣如已故美國陸軍五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）所說“台灣四面環海，是不會沉的航空母艦，同在一艘船，團結抵抗風浪，以及各項艱困挑戰”，因此希望中央給地方政府更多協助與合作。



張善政被問到“中央政府”寧願捐款給以色列，也不願意普發現金，張善政表示，“立法院”不是沒通過普發現金的法案，蔡英文政府就有發6千元，但現在國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團通過的法案，民進黨團統統都不接受，非常不民主、沒氣度。

