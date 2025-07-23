跟進盧秀燕　基北北桃4市長擬請假衝反罷

中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政將請假助藍委反罷，進行最後衝刺。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆7月23日電（記者 張穎齊）大罷免7月26日投票，國民黨籍台中市長盧秀燕22日開第一槍，請假3天助藍委反罷免。中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政也計劃跟進盧秀燕，表示全力配合國民黨籍“立委”時間，會照規定請假。



蔣萬安今日清早上班前，與國民黨籍台北市議長戴錫欽領軍的國民黨台北市議會黨團站街口為5名台北市藍委催不同意罷免票，蔣萬安已回應，還是有一些市政的行程，但大部分都在晚上，因此會配合“立委”們的時間，他們的行程規劃大部分是車隊的掃街，所以他就是全力配合，照規定來請假。



基北北桃4市23日共同於彭園基隆館舉行“基北北桃合作交流平台第3次市長層級會議”，此次由基隆市主辦。中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，以及基北北桃4市副市長邱佩琳、林奕華、劉和然、蘇俊賓、市府團隊局處長出席。



4市長會後受訪，謝國樑回應記者，他都有照規定請假。張善政說，若他是白天要參與輔選桃園市藍委，那當然會照規定請假，這是人之常情，任何有常識的人都知道要照規定請假。媒體追問未來2天要請假了嗎？張善政笑說“這2天你們就會知道！”



主辦單位因控制時間，沒輪到侯友宜回應。但據瞭解，侯友宜已和新北市6名藍委們排定行程時間，侯友宜將全力以赴協助，至於請假，就按照規定。



媒體問，輕度颱風范斯高恐影響26日大罷免投開票，“中選會”說若達到停班課規定就改期。侯友宜說，新北幅員遼闊，對東北角會有影響，預估會帶來大量的雨勢，他會密切觀察，看看26日是否可能達停班課標準，一切會以防災為主。蔣萬安說，會密切與市府團隊觀測颱風動向，4市會一齊討論。