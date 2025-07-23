星展：台或對美開放市場　尤其農產與汽車

台美貿易談判若成，恐開放農產品與汽車。（中評社 資料照) 中評社台北7月23日電／美國即將宣布台灣關稅稅率，星展集團資深經濟學家馬鐵英今天發布最新經濟展望看法。她預估，對等關稅對台灣GDP直接影響約為0.2至0.5個百分點；半導體關稅若僅針對晶片，直接影響估計為0.1至0.3個百分點。她認為，台美關稅談判，台灣可能比照亞洲其他國家開放市場，尤其在農產品與汽車方面。



星展銀行舉辦2025年第3季經濟展望記者會，星展預測對等關稅對台灣GDP的直接影響約為0.2至0.5個百分點，而半導體關稅（如果僅針對晶片）的直接影響約為0.1至0.3個百分點。



綜合台媒報導，馬鐵英認為，如果半導體關稅範圍僅限於晶片，台灣受到的影響相對會較為不大。因2024年，美國從台灣進口了155億美元的半導體，僅佔其從台灣進口總額的13%；由於替代品有限（尤其是先進節點晶片），加上價格彈性較低，台灣晶片製造商應有能力將成本轉嫁給美國客戶。



馬鐵英表示，如果半導體關稅擴大到廣泛的科技類產品，則將為台灣帶來顯著影響。馬鐵英說明，2024年，除半導體外，美國從台灣進口價值620億美元的資訊與通訊類產品，包括顯示卡、AI伺服器等產品，這些產品加起來佔美國從台灣進口總額的一半；即使彈性較低，被列入關稅清單也會對台灣的出口和GDP產生較大影響。



馬鐵英指出，隨著鄰近國家陸續與美國完成貿易關稅談判，台美之間應也會完成談判達成協定，台灣有空間對美國進一步開放島內市場，目前台灣在農業和汽車領域的進口關稅與非關稅壁壘較高，應是當前談判重點方向。



她強調，如果擴大開放農業和汽車領域對台灣的影響“中性”看待，應不至於對台灣業者造成嚴重競爭。馬鐵英說，美國雖在農業、能源和交通運輸領域實力雄厚，台灣在電子、化學品、橡膠、塑膠和金屬領域表現優異，雙方在貿易結構上其實處於互補。