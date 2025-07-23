謝國樑：基隆人受害最深　罷免浮濫不合理

基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆7月23日電（記者 張穎齊）24名中國國民黨籍“立委”、新竹市長高虹安大罷免案將於26日投開票。去年首位遭發動罷免案的國民黨籍基隆市長謝國樑23日有感而發表示，他要謝謝基隆市民將他留在基隆市政府，豈料才過9個月又要罷免國民黨籍基隆市“立委”林沛祥，凸顯罷免制度是多浮濫、不合理，罷團是說服不了人民的，基隆人更是受害最深。



基北北桃4市23日共同於彭園基隆館舉行“基北北桃合作交流平台第3次市長層級會議”，此次由基隆市主辦。中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政及基北北桃4市副市長邱佩琳、林奕華、劉和然、蘇俊賓、市府團隊局處長出席。



謝國樑會後受訪表示，他首先要謝謝基隆市民，去年10月13日罷免案投票，投下不同意罷免票，讓他留在市府做事，沒想到才過9個月，基隆市又發生罷免林沛祥案，這凸顯現在的罷免制度是有多麼浮濫、不合理。



謝國樑表示，一旦若將這名“立委”罷免成功，而他明明是這選區很有戰力的戰將，卻要被禁止不得參加補選，這罷免制度非常不合理。



他強調，無論現在這些罷免團體的領銜人，用各種五花八門的罷免理由，是說服不了人民的。他要告訴大家，基隆肯定是受害最深、深受其害，基隆人9個月內發生2次罷免案，他是用市政成績證明，林沛祥也會用政績證明。