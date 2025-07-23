張善政：不會唱衰關稅　赴美談判代表團加油

桃園市長張善政。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆7月23日電（記者 張穎齊）台美關稅談判結果遲未揭曉，中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政均表示關心關稅造成的衝擊，會做好因應措施。曾任“行政院長”的張善政更表示，在關稅還沒正式公布前，他不會唱衰政府，也希望赴美的談判代表團加油，談出好結果。



但張善政也說，台灣對美貿易順差增加很快，談判對台灣不是很有利。



基北北桃4市23日共同於彭園基隆館舉行“基北北桃合作交流平台第3次市長層級會議”，此次由基隆市主辦。中國國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等出席、受訪。



美國已宣布日本將在美國投資5500億美元，並將開放汽車、卡車、稻米及其他農產品市場，因此將原本對日25%關稅降至15%。



張善政說，特朗普發動關稅戰，威脅了產業，也因台美順差因素，台灣增加了談判壓力。他希望政黨之間放下藍綠對立，在現在還沒正式公布關稅稅率前，國民黨不會有在旁邊看好戲、看衰的心理，他當然也不希望關稅談不好，因此希望赴美談判小組加油。



蔣萬安表示，今年4月的4市長會議，就一起因應特朗普的關稅政策，針對局勢變化，有各項應對。台北市提出很多具體因應做法，台北市將在9月舉辦對美採購的活動，已聯絡美國各州政府駐台單位，還有美國商會。面對艱困挑戰，關稅衝擊勞工、中小企業等，4市面對全球政經變化，會一起團結努力。



侯友宜說，關稅是未知數，在公布之前，會做好準備，新北市也會針對勞動、財政、產業衝擊等，給予協助。