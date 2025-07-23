台2艘百噸級巡緝艇今安龍　最高時速55公里

台船承造台“財政部”關務署100噸級巡緝艇2艘，23日上午於台船高雄廠舉行安放龍骨典禮。（照片：台船提供） 安放龍骨典禮由台船公司副總經理顏聰輝（左）及台關務署基隆關關務長張世棟（中）、高雄關關務長劉芳祝（右）共同主持。（照片：台船提供） 中評社高雄7月23日電／台灣國際造船公司承造2艘台“財政部”關務署“100噸級巡緝艇”，今天在台船高雄廠安放龍骨典禮。台船表示，此艇型為輕量化船舶兼具船體結構強度，蒲氏風力3級以下時，船速可達每小時55公里。



根據《中央社》報導，安放龍骨典禮今天由台船副總經理顏聰輝、關務署基隆關關務長張世棟、高雄關關務長劉芳祝共同主持。此次2艘巡緝艇分別為第1艘CP-10007、第2艘CP-10008。



台船表示，此型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶兼具船體結構強度，蒲氏風力3級（含）以下時，船速可達30節，約等於每小時55公里，可提升海上執法機動性。



此外，交船後有2年保固保養工作，2年期滿後，船廠需執行後續6年年度定期保養。台船表示，將整合現有企業管理資訊系統提供優良服務，以期新型巡緝艇儘早投入海上監控勤務，查緝走私等不法活動，維護民眾生命財產安全。



台船強調，身負軍艦自造重責大任，將持續秉持團隊合作精神，全力以赴，依照計劃節點推動執行，讓新型巡緝艇盡早投入執行外海監控勤務，查緝海上走私等不法活動，對海上違法行為發揮阻嚇、達到查緝功能。