花蓮縣長徐榛蔚怒　限童子賢24小時內道歉

花蓮縣長徐榛蔚召開記者會駁斥和碩董事長童子賢對縣府不實指控。（照片：花蓮縣政府提供） 中評社花蓮7月23日電／和碩董事長童子賢22日至花蓮挺罷團，提及過去震災想直接捐款協助受災學校及機構，對方卻遭縣府恐嚇“不准接受，否則對你不客氣”。中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚今天開記者會駁斥，“若我有下令，我馬上辭職”，要求童子賢24小時內道歉，以正視聽，否則她不排除提告。



童子賢昨天下鄉花蓮和罷團、退休老師“葉霸”葉春蓮及前飛官“鷹爸”徐柏岳等人，在咖啡廳私下聚會聊天，有感而發分享自己震災捐款遇到的狀況說，很多公益前輩告訴他不要再捐到花蓮縣政府，因為該分配的都沒有正常分配，後來他到災區某國小想直接協助，縣府卻致電校方“不准接受台北來的人直接幫助你，否則就對你不客氣，一定要叫他們捐到縣府”，就是要繞一手。



媒體報導，徐榛蔚今天下午由代理秘書長饒忠、行政暨研考處長陳建村陪同臨時舉行記者會。



徐榛蔚指出，公平民主的社會，不容任何謠言、人格抹滅，一般人對她或國民黨“立委”傅崐萁有任何酸言酸語、潑糞栽贓都可以包容，但童子賢具有一定社經地位，她不排除提告。



對於童子賢的指控內容，徐榛蔚強調，“從來沒有，也不可能”，請童子賢提出人、事、時、地、物說明，“若我有下令，我馬上辭職”；但若不是屬實，請童子賢24小時內道歉，以正視聽。



徐榛蔚說，這幾次災情，包括慈濟基金會、台積電慈善基金會、扶輪社及獅子會等民間單位，直接協助災民房屋修繕，可減少行政冗長程序，給災民最即時的協助，對此由衷感謝。



徐榛蔚表示，對於童子賢在影片所述的新台幣7000萬元捐款計劃，縣府聞所未聞。她鄭重強調，不要讓意識形態謠言滿天飛。



徐榛蔚說，善款捐款及使用，官網都有捐款明細，外界都可以查。