蔡宗佑：戰爭片渲染危機　很不利台灣觀光

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 資料照） 中評社高雄7月24日電（記者 蔣繼平）以台海戰爭為主題的劇集《零日攻擊》22日首映。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，目前正值暑假要拚觀光，該片等於代表台灣正處於危險的境界，且去年就有遇到菲律賓、越南團取消的案例，認為台灣不安全所以不敢來，對觀光的影響都會發酵且已是進行式。今年暑假景氣和去年相比已有落差，受關稅影響，旅遊業與各行各業下半年明年都難樂觀。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



蔡宗佑表示，這部片代表就是台灣正處於危險的境界，這種危險的境界就是現在的台灣政府，持續進行兩岸對抗才會導致這情況。他觀察對台灣觀光的影響“其實有在發酵了”，從去年開始就有一些做入境的，譬如說菲律賓、越南來台灣旅遊的業務，就碰到很多團體取消，因為認為台灣不安全，所以就不敢來。



蔡宗佑表示，現在“要徵兵、兵源不足、‘國防’預算要增加很多”等議題受到廣大討論，但以前在馬英九時代並不會這樣，馬英九執政時期當時“國防”預算新台幣3千億，現在增加到6千億。他說，以前3千億感覺很安全，現在6千億卻感覺不安全，不是很奇怪嗎？顯示兩岸持續對抗，早晚會出事。



蔡宗佑表示，今年的城鎮韌性（防空）演習上週剛結束，但演習城鎮韌性有用嗎？代表制空、制海權都沒了，解放軍都渡海上岸了，甚至城鎮戰現在都是無人機、機器狗，且台海戰爭可能3天到一週就結束，不太可能給城鎮戰的機會。城鎮戰難道要拿老百姓當人肉盾牌？他聽了都只能嗤之以鼻。



旅遊業的景氣也與關稅戰息息相關，蔡宗佑表示，關稅對觀光業、旅遊業是間接影響，關稅匯率加上關稅，台灣很多中小企業都是外貿導向，恐生存不下去放無薪假或裁員或倒閉，這樣還有餘裕去獎勵員工旅遊嗎？所以中小企業是第一排，觀光旅遊業是第二排。他認為下半年或明年各行各業都會很慘，不只旅遊業。