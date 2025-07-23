柯聲請投票明開庭　黃國昌：勿踐踏公民權

民眾黨主席黃國昌接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌今日到新竹市陪同停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐車隊掃街，針對民眾黨前主席柯文哲聲請7月26日罷免投票公民權一事，黃在車掃前受訪表示，在柯未被剝奪任何公權的情灀下，他呼籲民進黨勿進踏人民在“憲法”所受到保障的公民權。



柯文哲因涉京華城案被羈押禁見至今，柯妻陳佩琪日前宣布將幫柯文哲申請7月26日罷免投票的公民投票權，柯也已委由律師向台北高等行政法院提出投票聲請，期盼藉由台北高等行政法院於本案中之訴訟結果或假處分裁定，能確立人身自由遭剝奪之“國民”投票權與其他公民權。高等行政法院將於明日開庭審理。



黃國昌今日到新竹市陪同高虹安、鄭正鈐車隊掃街前指出，柯文哲在沒有被剝奪任何公權的情況下，“憲法”保障他有公民投票權。民進黨政府過去自己所出版的“國家人權白皮書”也清楚地說明：“這是嚴重踐踏人民在‘憲法’所受到保障的公民權”。



黃國昌認為，因為民進黨政府長期消極、怠惰以及不作為，活生生地剝奪包括柯文哲在內非常多人的投票權，柯文哲主席這次採取這樣的行動，不是為了他個人，而是這個“國家”真的有太多事情需要好好地做，還有這麼多承諾的法案，可是民進黨政府整個腦袋只剩下大罷免。



黃國昌強調，民進黨不是一直在提倡保護、保障人民大罷免、行使公民的權利、行使投票的權利嗎？那怎麼對於柯文哲莫名其妙被剝奪投票權利，卻一句話都不敢說？從頭到尾活生生、血淋淋，柯文哲目前在沒有什麼具體事證的情況之下，被民進黨政府關押了這麼久。柯文哲雖在土城看守所，但他心心念念就是希望“國家”能夠繼續前進，希望民進黨政府能夠好好做好自己該做而沒有做的事情。