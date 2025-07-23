黃國昌：台美關稅談判黑箱運作　企業挫著等

民眾黨主席黃國昌接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席黃國昌23日到新竹市陪同停職中的新竹市長高虹安、中國國民黨籍“立法委員”鄭正鈐車隊掃街，黃在會前受訪時表示，台美關稅在談判的時候，台灣已經邁入了以前民進黨最討厭的黑箱運作狀態，所有中小企業大家全部都“挫著等”，希望大家真的要冷靜地好好想一想。



美國總統特朗普22日宣布，美日雙方已完成貿易協議，日本對等關稅將降到15%，但日本得對美國開放汽車、卡車、稻米等農產品進口，且還須向美國投資高達5500億美元。



黃國昌今日到新竹市陪同高虹安、鄭正鈐車隊掃街前受訪指出，台美關稅在談判的時候，台灣已經邁入了以前民進黨最討厭的黑箱運作狀態，所有中小企業大家全部都“挫著等”，受到衝擊的很多勞工也到“行政院”去抗議。大家真的要冷靜地好好想一想，如果繼續跟隨民進黨政府撕裂的社會，其實對不起這塊共同生活的土地，也對不起下一代。



黃國昌強調，這些罷團一直在社會裡面製造仇恨跟對立，對台灣社會一點幫助都沒有，他倒是希望這些人冷靜地來看看，過去這2個月當民進黨政府從頭到尾在搞大惡罷的時候，民眾黨跟國民黨合作推動了多少福國利民的法案，例如還給勞工4+1天的假期、幫軍人加薪，以及針對有關職場霸凌、公務人員保障法的修正。



黃國昌認為，罷團應該要多花一點時間，真正好好地看看公共政策、看看“立法院”所討論通過修正的法案，因為真的過去這段時間大家對於“賴政府”非常、非常失望。