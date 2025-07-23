新北客家園區上菜！知名餐飲跨界聯手創新意

“阿爸的客家菜”來自美濃的郭敏昌－阿全師，將醃漬元素與辦桌氣氛巧妙融合。（新北市政府提供） 中評社台北7月23日電／為慶祝新北市客家文化園區設立20週年，園區今年特別以“醃漬”為主題，推出文化與創意交融的跨界合作桌宴活動。邀請五家來自不同領域、擁有強烈風格的餐飲品牌，跨世代共創，以“客家醃漬文化”為靈感發想，翻玩傳統的客家菜。並將客家人愛用的金桔醬定義為“客家版TABASCO”，一道道融合記憶與創新的料理，為園區獻上風味十足的20歲生日祝福。



客家飲食文化素以“醃漬、發酵、保存”技藝聞名，象徵與土地共生的智慧與勤儉精神。本次桌宴活動，特別以“醃漬”為切入點，邀請五家品牌—“昔日大飯店”、“好初早餐”、“來得福客家餐廳”、“阿爸的客家菜”與“進擊の冰臧業”，發揮各自料理風格。轉譯記憶中的客家味，呈現傳統與當代交織的餐桌風景。



其中“昔日大飯店”老闆王士瑋，將傳統桔醬翻玩出年輕世代的新風味，運用洋蔥等香料製作的“客家TABASCO”，搭配唐揚雞共同食用，展現了傳統與當代餐酒文化的精彩碰撞。由張逸雲老闆經營的老字號名店“來得福客家餐廳”，則帶來經典的梅干扣肉與福菜肉片湯，讓人想起過年圍爐的味道。堅持使用苗栗公館原鄉醃漬的梅干菜，是老師傅阿溏師重視的經典原味，讓都會區也能時刻品嘗到家鄉好滋味。訴說著客家人在節慶與日常生活中如何善用醃漬保存、珍惜每一份食材的精神。



新北在地名店“阿爸的客家菜”則由來自美濃的阿全師操刀，以經典的豬腳料理為基底，融入南部記憶與北部火侯。將醃漬桔醬入味於滷汁中，激發味蕾驚喜，讓人重新認識豬腳的多元風貌。而擅長用創意打動年輕人的“好初早餐”團隊，主理人陳頌成將桔醬元素巧妙融入人氣餐點，推出桔醬五花肉漢堡與花生粢粑漢堡，再加上一杯桂花仙草甘茶，以小巧精緻卻富含文化底蘊的設計，打造出客家味的全新日常提案。



甜點壓軸的“進擊の冰臧業”則以冰品作為文化的收尾，將金桔果蜜與紫蘇梅醋各別製成義式冰淇淋，在酸甘之間呈現客味的清爽與層次。品牌主理人陳彥賦更希望透過這場合作，讓更多年輕人用味蕾理解“客家”也可以是Gelato的風味靈魂。

