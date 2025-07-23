科學園區擬增地3千公頃　環團：勿與民爭地

科學園區政策環評歷程及發展現況。（照片：台環境部網站） 中評社台北7月23日電／台“環境部”環評委員會今天開會，徵詢“新設（含擴建）科學園區政策評估說明書”意見，“國科會”盼維持台灣在半導體與AI產業的國際領先地位，環團則呼籲優先用已開發及受污染的褐地。



監督施政聯盟執行長許心欣會中進一步指出，新設科學園區儲備用地高達3000公頃需求，勢必選擇大面積農地，也將進行大規模土地徵收，就是跟人民搶土地、毀農、破壞環境生態。



許心欣指出，新增科學園區用地應落實原徵詢意見，先盤點閒置、未利用的鄰近工業區，活化已劃設的工業區，再考量新設。不該打著“均衡台灣”的口號，以縮小城鄉差距為名，掠奪、破壞農業縣市的大面積農地。



根據《中央社》報導，“環境部”環境影響評估審查委員會第35次會議今天舉行，其中針對“國科會”提出“新設（含擴建）科學園區政策評估說明書”（第二次修正）案，徵詢各相關部會及委員意見。



根據“國科會”簡報，為強化台灣經濟韌性，依據“行政院桃竹苗大矽谷”及“大南方新矽谷”等6大區域推動方案，前瞻性規劃科學園區用地，引領邁向次世代高階製造及研發創新，實現產業根留台灣的目標，落實“均衡台灣”政策願景。



“國科會”指出，台灣在半導體、人工智慧（AI）等戰略產業具備優勢，尤其半導體產業2023年總產值達新台幣4.3兆元，全球僅次於美國；2024年人工智慧與資通訊產業商機擴張帶動，台灣經濟成長率達4.59%，為近10年次佳。



“國科會”表示，原政策環評預估2036年新增1000公頃（科學園區總面積達5440公頃），目前全台科學園區營運（約4472公頃）及開發中或規劃中約（869公頃）已達5341公頃，產業實際需求已超前預期。

